Трамп підтвердив, що таємно змінював літак, щоб вилетіти з липневого саміту НАТО в Туреччині

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що через можливий замах на нього таємно змінював літак, щоб вилетіти з липневого саміту НАТО в Туреччині.

Про це він повідомив журналістам.

За його словами, він зробив це, бо підкорився Секретній службі та військовим, які попередили його, щоб він летів іншим рейсом. Також він сказав, що новий борт був навіть ще небезпечнішим і він отримує багато погроз, «як і будь-який інший впливовий президент».

Напередодні The Washington Post із посиланням на джерела написав, що Трампа таємно вивезли з Туреччини після саміту НАТО 8 липня у фургоні для їжі, щоб захистити від можливої атаки з боку Ірану. Схема працювала так: публічно Трамп «сів» на старий Air Force One, але за кілька хвилин журналістам наказали опустити штори.

Тоді Трампа посадили в кейтерингову вантажівку і через інший бік літака перевезли до меншого військового борту C-32A. Він полетів під непримітним позивним Reach 18, а системи відстеження вимкнули.