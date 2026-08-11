Washington Post: Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні для їжі, щоб захистити від можливої атаки Ірану

Президента США Дональда Трампа таємно вивезли з Туреччини після саміту НАТО 8 липня у фургоні для їжі, щоб захистити від можливої атаки Ірану.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Публічно Трамп «сів» на старий Air Force One, але це була частина плану. За кілька хвилин журналістам наказали опустити штори. Трампа і кількох його помічників посадили в кейтерингову вантажівку і через інший бік літака перевезли до меншого військового борту C-32A.

Він полетів під непримітним позивним Reach 18, а системи відстеження вимкнули. Тим часом старий Air Force One продовжив політ без Трампа, а в повітрі отримав позивний AF1 — щоб усі думали, що президент саме на ньому.

Деякі журналісти та працівники Білого дому не знали про підміну. У Британії Трамп знову зʼявився перед камерами зі старого Air Force One, тож усе виглядало так, буцімто він увесь час летів на ньому. За даними WP, так зробили через загрозу атаки Ірану на президента або його літак.

За даними The Washington Post, рішення приховати локацію Трампа ухвалили після того, як США відновили удари по Ірану. Водночас раніше повідомляли, що новий Boeing 747-8, подарований Катаром, має менше оборонних можливостей, ніж старі президентські літаки.