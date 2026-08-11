Reuters: Найбільший в Росії нафтохімічний комплекс зупинив роботу після атаки українських дронів

«Західносибірський нафтохімічний комбінат» у Тобольську Тюменської області РФ зупинив роботу після атаки дронів 10 серпня. Це найбільший у Росії нафтохімічний комплекс, що розташований за 2 000 км від кордону України.

Про це пише Reuters із посиланням на три обізнані джерела.

За їхніми словами, завод закрився на невизначений термін, поки фахівці «оцінюють наслідки атаки і масштаби пошкоджень».

Раніше губернатор регіону Олександр Моор заявив, що на промисловому обʼєкті в Тюменській області сталася пожежа після атаки дрона, але на якому саме обʼєкті — він не уточнив.

Водночас на можливі перебої в роботі «Західносибірського нафтохімічного комбінату» вже вказують і дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі: 11 серпня там не виставили жодних обсягів скрапленого газу для відвантаження з Тобольська, тоді як раніше щодня продавали близько 4 тисяч метричних тонн.

За даними Reuters, комбінат у Тобольську виробляє близько шести мільйонів метричних тонн скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% від загального обсягу його виробництва в Росії. Там також виробляють сировину, яку використовують у виготовленні компонентів для ракетного палива, авіаційного пального й композитних матеріалів для російських БпЛА.