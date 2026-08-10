Українські дрони вдарили по нафтохімічному комплексу у Тюменській області — за 2 000 км від кордону

Українські дрони вдарили по найбільшому в Росії нафтохімічному комплексу — йдеться про «Західносибірський нафтохімічний комбінат» у Тобольську Тюменської області. Він розташований за 2 000 кілометрів від державного кордону України.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій та Генштаб ЗСУ.

На території комплексу зафіксували пожежі та руйнації. У Генштабі підтвердили ураження центральної газофракціонуючої установки підприємства. Її потужність — 6,6 млн тонн сировини на рік. Ступінь завданих збитків наразі уточнюють.