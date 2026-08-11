Андраш Бака став новим президентом Угорщини. Що про нього відомо

Новим президентом Угорщини став Андраш Бака. За нього проголосували 140 парламентарів на таємному голосуванні.

Про це пише Telex.

Ще шість членів парламенту проголосували проти його кандидатури. Офіційно Андраш Бака вступить на посаду 19 серпня.

János Bődey / Telex

Хто такий Андраш Бака

У 1991—2008 роках Бака два терміни працював у Європейському суді з прав людини. Після цього, з 2009 по 2011 рік, він обіймав посаду голови Верховного суду Угорщини. У 2011 році його усунули з посади через критику судової реформи уряду колишнього премʼєра Віктора Орбана.

У 2014 році Європейський суд з прав людини визнав усунення Баки незаконним і встановив причетність до цього уряду Орбана. Там додали, що рішення Орбана «завдало шкоди демократичним свободам в Угорщині».