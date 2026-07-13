Парламент Угорщини достроково усунув з посади президента і голову Конституційного суду

Парламент Угорщини схвалив конституційні правки, які достроково усувають з посади президента країни Тамаша Шуйока та голову Конституційного суду Петера Полта.

Про це повідомляє Politico.

Поправку підтримали 139 депутатів, шестеро проголосували проти. Партія «Фідес» експремʼєра Віктора Орбана та її союзник KDNP бойкотували голосування.

Ініціатором змін стала партія Мадяра «Тиса». Премʼєр заявив, що президент Шуйок на посаді неодноразово ставив інтереси партії експремʼєра Віктора Орбана «Фідес» вище за конституційні принципи.

Тепер закон має підписати сам президент. На це він має пʼять днів. Якщо Шуйок відмовиться це зробити, Мадяр пообіцяв розпочати в парламенті процедуру імпічменту.

Також політики ухвалили поправки, які обмежують термін роботи в парламенті до 12 років. Депутати, які вже перевищили цей строк, не зможуть балотуватися на наступних виборах.

Крім того, буде створене Національне управління з повернення та захисту активів для розслідування корупції. Також поправки повертають обовʼязковий пенсійний вік 70 років для суддів Конституційного суду. Через це посади втратять четверо нинішніх суддів, зокрема й голова суду Петер Полт.