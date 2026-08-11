Reuters: Румунія може зупинити останній енергоблок на АЕС через падіння рівня води в Дунаю

Румунська державна компанія Nuclearelectrica може зупинити останній чинний енергоблок на АЕС у Чернаводе 13 серпня через падіння рівня води в Дунаю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Рекордно низький рівень води вже змусив оператора наприкінці липня зупинити один з двох реакторів. Два енергоблоки АЕС у Чернаводе забезпечують приблизно пʼяту частину виробництва електроенергії Румунії.

Щоб підтримати роботу другого реактора, влада підірвала скелю в руслі Дунаю, провела роботи та затопила баржі з камінням, щоб спрямувати більше води до електростанції.

Водночас Румунія оголосила надзвичайний стан в енергетиці на весь серпень і закликала підприємства та домогосподарства менше споживати електроенергії у вечірні години пікового навантаження. Уряд також підготував систему поетапного відключення промислових споживачів у разі потреби.