В Угорщині вперше за 44 роки зупиниться єдина АЕС. У чому причина

Угорщина готується до «критичних» п’яти днів через повну зупинку єдиної в країні атомної електростанції «Пакш».

Про це повідомляє Reuters.

У неділю, 2 серпня, АЕС «Пакш» працювала приблизно на 10% своєї загальної потужності. Очікується, що вже 3 серпня станція повністю припинить виробляти електроенергію.

«Попереду нас чекають найкритичніші п’ять днів. Завтра електростанція “Пакш” не вироблятиме електроенергію, тоді як попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів», — заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у відеозверненні.

АЕС «Пакш» має потужність близько 2 ГВт і оснащена чотирма реакторами російського виробництва. Вона забезпечує приблизно половину електроенергії, яку споживає Угорщина.

Проблеми виникли через тривалу спеку та посуху в Європі, які призвели до падіння рівня води в річках. Влада Угорщини прогнозує, що рівень Дунаю найближчими днями може ще знизитися.

Через дефіцит води вже запровадили обмеження на її використання в понад 100 містах і селах країни, зокрема в районах поблизу Будапешту. Низький рівень Дунаю також вплинув на судноплавство і туристичну сферу.

Прем’єр закликав підприємства, державні установи, місцеву владу і громадян менше споживати електроенергії або переносити використання на інші години, особливо у вечірній період піка навантаження — із 17:00 до 22:00.

За оцінкою Марка Раднаї, віцепрезидента партії Мадяра «Тиса», криза може коштувати угорській економіці $315–630 мільйонів через зростання вартості імпорту електроенергії.