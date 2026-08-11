Українські військові вдарили по НПЗ в Оренбурзькій області

Українські військові в ніч проти 10 серпня вдарили по нафтопереробному заводу в Орську Оренбурзької області Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На території зафіксували пожежу. Завод розташований приблизно за 1 500 кілометрів від місця запуску в Україні.

«Орськнафтооргсинтез» — один з найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області. Потужність заводу становить приблизно 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Водночас на Москву вночі прямували 237 безпілотників. Мер Міста Сергій Собянін заявив, що 13 БпЛА буцімто збили на підльоті до столиці, а решту — на дальніх підступах до міста.

Крім того, ОSINT-канали писали, що з невідомих причин горить Комсомольський НПЗ у Хабаровському краї. Підприємство має проєктну потужність приблизно 8 мільйонів тонн нафти на рік.

Також монітори заявляють, що дрони атакували склади маркетплейсу Wildberries у Воронензькій області Росії. Імовірно, йдеться про об’єкт у селі Нова Усмань під Воронежем. Це один з найбільших складів російського маркетплейса, його площа становить 156 000 м².