«Нова пошта» не звільнила працівників, які раніше вигнали собаку з відділення в спеку

«Нова пошта» не звільнила працівників, які раніше вигнали собаку шваброю з одного з відділень у Словʼянську при +37 °C.

Про це повідомив генеральний директор (CEO) компанії «Нова пошта» Євген Тафійчук.

За його словами, рішення про їхнє звільнення було ухвалено на емоціях. Він додав, що робітники, які вигнали собаку, одними з перших долучилися до її пошуків.

Після інциденту «Нова пошта» переглянула правила, щоб робітники мали алгоритм дій у схожих ситуаціях, який буде «гуманним до тварини та безпечним для клієнтів». Зараз собака в безпеці.

Раніше скандальне відео з відділення в Словʼянську, де собаку виганяють, розлетілося мережею. Тоді в компанії зреагували на інцидент і заявили, що така поведінка суперечить їхнім цінностям. Компанія звільнила працівників, які випхали собаку.

Після цього працівники «Нової пошти» знайшли песика, якого вони вигнали.