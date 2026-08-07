Працівники «Нової пошти» знайшли собаку, якого вони раніше вигнали з відділення у спеку

Працівники «Нової пошти» знайшли песика, якого вони раніше вигнали шваброю з одного з відділень в Словʼянську при +37 °C.

Про це повідомила «Нова пошта».

У компанії зазначили, що зараз песик у безпеці й нагодований — він залишиться на ночівлю вдома в одного зі співробітників. Завтра собаку відвезуть до ветклініки у Глевасі на огляд і щеплення, а далі — у нову родину.

Раніше скандальне відео з відділення у Словʼянську, де собаку виганяють, розлетілося мережею. Тоді у компанії відреагували на інцидент та заявили, що така поведінка суперечить їхнім цінностям. Компанія звільнила працівників, які випхали собаку.

Тоді в компанії заявили, що шукають песика, щоб передати ветеринарам і оплатити лікування.