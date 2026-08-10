Командувач СБС Мадяр заявив, що РФ планує одночасно запускати по Україні до 200 балістичних ракет

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр») заявив, що Росія планує запускати одночасно під час атак по Україні до 200 балістичних ракет.

Про це він повідомив в інтервʼю AP.

Наразі Росія здатна запускати до 77 балістичних ракет за раз. За словами Бровді, навіть якщо вони реалізують хоча б половину із цього, все це полетить у бік України.

На його думку, це одна з найбільших загроз для Україна на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів. Тому Бровді вважає, що треба бити по підприємствах РФ, які виготовляють таку зброю.

Водночас за останні тижні у 2,5 раза зросла кількість реактивних дронів Shahed, які складніше збивати, розповів командувач.