Росіяни випустили по Україні ракету, три «Бандеролі» і понад 120 дронів. КАБами вдарили по Сумах — які наслідки

У ніч проти 10 серпня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69, трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» і 126 різними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося збити 92 безпілотники і три «Бандеролі». Ще 31 ударний БпЛА влучив у 22 місцях, уламки впали у двох. Ракета цілі не досягла.

Крім того, авіабомбами російські війська атакували Суми. Влучили в трьох місцях у двох районах міста. Постраждали 14 людей, серед них — 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Ще під ударом дронів уночі було Запоріжжя. Росіяни поцілили в гаражний кооператив — спалахнула пожежа, вибухова хвиля пошкодила будівлю поруч.

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Двічі за ніч Росія обстріляла Словʼянськ на Донеччині сімома БпЛА «Молнія-2», поціливши по приватному сектору та ринку. Зруйновано нежитлову споруду й знищено 60 торговельних павільйонів. Люди не постраждали.