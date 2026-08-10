ГУР: Росія перевиконує плани з виробництва ракет, тому пауза в обстрілах України навряд чи буде

Росія не планує послаблювати удари по Україні та продовжує нарощувати виробництво своєї зброї. За основними типами ракет РФ щомісяця виконує виробничі плани на 110—120%, а на серпень запланувала виробити 11 тисяч ударних дронів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю «РБК-Україна».

Він розповів, що річний план з виробництва ракет «Циркон» і модернізованих «Оніксів» росіяни виконали лише за сім місяців — виготовили 33 і 60 ракет відповідно. Зокрема, за даними ГУР, план з виробництва Х-101 у липні виконали на 140%, «Калібрів» — на 111%, а крилатих ракет Х-35 — на 200%.

До того ж, із квітня РФ призупинила випуск «Кинжалів» та Х-32, але за рахунок цього наростила виробництво балістики. У липні РФ запустила по Україні 198 балістичних і гіперзвукових ракет — це найвищий показник за рік.

Крилатих ракет Х-101, «Калібр» та Х-32 у липні росіяни запустили 153. За цим показником минулий місяць став другим після лютого, коли Росія застосувала 157 таких ракет.

«З чим це повʼязано? Насамперед з тим, що вони до цього готувалися. Памʼятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім — раз на тиждень. Зараз — ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння», — зазначив представник ГУР.

За словами Скібіцького, замість запланованих 72 ракет Х-101 росіяни вже виготовили 87, а виробничий план щодо Х-35 перевиконали вдвічі.

Також у серпні РФ планує випустити 11 тисяч ударних БпЛА різних типів. Виробництво переналаштовують на реактивні «Герань-4» та «Герань-5», для протидії яким Україні потрібні швидші перехоплювачі або засоби малої ППО.

Щодо майбутніх планів росіян в атаках на Україну, Скібіцький зауважив, що вони зможуть зменшити кількість ракет, які летять по одній цілі, але паузу в масованих атаках навряд чи будуть робити.

«Адже зараз у них у пріоритеті ураження одних цілей, а потім вони будуть переключатися на інші. Проте все буде передусім залежати від обсягів їхнього виробництва — чи зможуть вони підтримувати нинішні темпи», — додав він.

Основними цілями російських атак залишаються український оборонно-промисловий комплекс, залізнична й портова логістика та повʼязані з нею енергетичні обʼєкти. За словами Скібіцького, ударами по цивільній інфраструктурі Росія також намагається посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні.