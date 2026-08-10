Німеччина вислала приблизно 400 росіян з 2022 року, понад 80 із них — дипломати

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина вислала з країни понад 400 росіян. З них 80 — російські дипломати, більшість яких були агентами під прикриттям.

Про це пише німецьке медіа Bild із посиланням на МЗС та МВС.

За даними німецького Міністерства закордонних справ, кількість працівників російського посольства в Німеччині з початку війни суттєво скоротилася. Окрім дипломатів, з 2022 року країна депортувала ще 313 громадян Росії.

Приблизно 40 представників дипломатії вислали після масових убивств цивільних у Бучі в березні 2022 року. Востаннє російських посадовців депортувати в січні 2026 року — тоді правоохоронці затримали 56-річну Ілону В.

За даними слідства, з листопада 2023 року вона збирала інформацію про російсько-українську війну та передавала її працівнику посольства РФ. Наразі Росія має в Німеччині посольство в Берліні, консульство в Бонні та почесне консульство в Нюрнберзі.