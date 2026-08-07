Дрони атакували ще один склад Wildberries у російському Єкатеринбурзі. Пожежа розгоряється

Зранку 7 серпня в російському Єкатеринбурзі дрони атакували склад маркетплейсу Wildberries, розташований приблизно за дві тисячі кілометрів від України.

OSINT-канали повідомляють про щонайменше два влучання і публікують кадри пожежі, що розгоряється. У Wildberries атаку підтвердили — кажуть, що працівників евакуювали.

За попередніми даними, під удар потрапив найбільший у Свердловській області РФ логістичний комплекс компанії Wildberries площею понад 158 000 м².

Тим часом губернатор Свердловської області каже, що три безпілотники впали на дах логістичного центру. Постраждалих, за його словами, немає.