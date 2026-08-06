У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві для підготовки диверсій

У Німеччині взяли під варту 33-річного громадянина України, якого підозрюють у зборі інформації для підготовки диверсій.

Про це повідомила генеральна прокуратура Мюнхену.

За версією слідства, дані про оборонне підприємство в Баварії замовила іноземна спецслужба. Слідчі вважають, що у червні чоловік фотографував територію підприємства та передав знімки замовнику.

Підозрюваного затримали 2 серпня у федеральній землі Тюрингія. Наступного дня суд у Мюнхені видав ордер на його арешт, після чого чоловіка помістили до слідчого ізолятора в Баварії. Йому інкримінують агентурну діяльність з метою підготовки диверсій.

Німецькі правоохоронці не розкривають, в інтересах якої держави чи спецслужби, за версією слідства, міг діяти підозрюваний. У прокуратурі пояснили, що додаткові деталі не оприлюднюють через розслідування.