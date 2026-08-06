Удар по Ярославському НПЗ пошкодив чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою — вона розлилась

Удар по Ярославському НПЗ, якого українські військові завдали в ніч проти 6 серпня, пошкодив чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою — вона розлилась. Два з них горять.

Про це повідомили у СБУ.

Також удари пошкодили технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3 — на них виникли пожежі. Під час атаки на території НПЗ пролунали щонайменше шість вибухів. Атака спричинила пожежі в чотирьох різних частинах заводу.

Потужність заводу — близько 15 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Окрім того, у Криму атака українських військ пошкодила два патрульні кораблі проєкту 10410 («Світляк») берегової охорони ФСБ РФ — «Балаклава» та «Керч».