Винищувачі НАТО на 250% частіше стали перехоплювати літаки РФ на східному фланзі. У чому причина

Винищувачі НАТО в липні 2026 року на 250% частіше стали перехоплювати російські літаки на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

Про це пише Командування обʼєднаних сил НАТО в Брюнсумі (Нідерланди).

У заяві йдеться, що військові літаки РФ часто пролітають біля повітряного простору НАТО — у цей час у них вимкнутий сигнал транспондера та немає плану польоту. Через це винищувачі НАТО вилітають, перехоплюють та ідентифікують їх.

Для порівняння: раніше Reuters з посиланням на джерела писало, що в першому кварталі 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків над Балтійським морем зросла лише на 20—25%.