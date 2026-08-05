Російський Wildberries звинуватили в масштабних розкраданнях зі складів. Нестачу компанія списує на «удари безпілотників»

Російський маркетплейс Wildberries звинуватили в масштабному розкраданні товарів — усю нестачу там списують на удари безпілотників. Російське слідство зʼясувало, що керівництво компанії створило схему виведення товарів зі складів під виглядом евакуації.

Про це пишуть російські медіа.

Зокрема, на окремі склади вивозять електроніку, ювелірні вироби та інші товари. При цьому в системі маркетплейсу вони зазначені як такі, що перебувають на колишніх складах. Після пожеж та атак безпілотників частину товарів могли списувати як знищені та водночас приховувати реальний масштаб нестачі, вважають російські медіа.

Автори публікації стверджують, що через цю схему постраждали тисячі продавців, деякі з них вчинили самогубство через борги. Однак офіційно ці заяви поки що не підтвердили.