У Росії підірвали автівку розробника дронів «Упир» та автора провоєнного тг-каналу. Він у реанімації

Генерального директора компанії «Уралдронзавод», яка виробляє FPV-дрони «Упир», й автора провоєнного російського телеграм-каналу «Повёрнутые на войне» Володимира Ткачука підірвали у власній автівці.

Про це пишуть пропагандистські російські медіа з посиланням на оперативні служби.

Вибух стався вранці 5 серпня в селищі Великий Виток, що під російським Єкатеринбургом. Причиною називають детонацію вибухового пристрою, який заклали під автівку Mercedes-Benz.

За даними російських медіа, після вибуху Ткачука доправили до реанімації. Він у важкому стані. Його водій-охоронець загинув на місці.

Російські слідчі порушили кримінальну справу про замах на вбивство.