Bloomberg: Колишні посадовці Європи та Росії провели у Відні неофіційні переговори щодо війни в Україні

Колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії минулого місяця зустрілися у Відні, щоб обговорити умови для переговорів про завершення війни РФ проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, у зустрічі взяли участь колишній радник з національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат Пʼєр Вімон. Імʼя колишнього представника Кремля, який теж був присутній на переговорах, співрозмовники не розкрили.

Зустріч відбулася з ініціативи швейцарського Центру гуманітарного діалогу, який спеціалізується на посередництві у врегулюванні воєн. У центрі заявили, що підтримують діалогові ініціативи, здатні сприяти припиненню війн і людських страждань, і часто працюють конфіденційно та без офіційного мандата.

У Bloomberg зазначають, що подібні переговори є поширеною практикою неофіційної дипломатії. У них беруть участь колишні посадовці та експерти, які без офіційних повноважень обмінюються ідеями, що згодом можуть бути використані урядами.

У МЗС Німеччини заявили, що не знають про ці переговори та вони не проводилися від імені або в координації з відомством. Французьке зовнішньополітичне відомство відмовилося від коментарів, а в уряді Великої Британії зазначили лише, що Лондон підтримує зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Водночас окремий канал звʼязку з Москвою раніше намагався створити радник президента Європейської ради Антоніу Кошти, однак, за словами співрозмовників Bloomberg, він поки що не приніс результатів.