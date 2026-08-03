Грузинський НПЗ відмовився переробляти російську нафту. Замість цього він уклав угоду з двома іншими країнами

Єдиний грузинський НПЗ, який розташований у Кулеві, відмовився переробляти російську нафту. Натомість він перероблятиме нафту з Казахстану та Лівії.

Про це повідомила компанія Black Sea Petroleum LLC (їй належить НПЗ).

Зокрема, завод припинить переробку нафти з Росії у серпні — вересні 2026 року. Натомість на початку липня НПЗ розпочав переробляти нафту з Казахстану.

Окрім того, 20—30 серпня на НПЗ у Кулеві прибуде лівійська нафта. За інформацією компанії, угода з Лівією діятиме до кінця 2027 року, проте її можна продовжити.

Наприкінці березня 2026 року НПЗ у Кулеві оголосив, що поставив завдання повністю замінити російську нафту альтернативними поставками. Тоді компанія почала працювати над диверсифікацією, щоб експортувати свої нафтопродукти до Європейського Союзу.

Уже наприкінці липня ЄС увів 21-й санкційний пакет проти РФ. Тоді Євросоюз увів санкції на операції щодо грузинського НПЗ у Кулеві.