Єдиний НПЗ Грузії пообіцяв не приймати російську нафту — щоб торгувати з ЄС

Єдиний грузинський нафтопереробний завод Black Sea Petroleum у порту Кулеві поставив задачу повністю замінити російську нафту альтернативними поставками. Компанія працює над диверсифікацією, щоб експортувати свої нафтопродукти до Європейського Союзу.

Про це гендиректор і співзасновник компанії Давид Поцхверія розповів у коментарі грузинському Business Media.

Зараз НПЗ працює з туркменською нафтою, а в майбутньому планує використовувати казахстанську та інші джерела поставок. Однією з головних проблем зараз став початок транзиту туркменської нафти через залізничну систему Азербайджану. Попри домовленості, яких досягнули кілька місяців тому, транспортування сирої нафти з Туркменістану затримали.

НПЗ в Кулеві відкрили в жовтні 2025 року. Тоді ж «Роснафта» доставила до нього перший вантаж сирої нафти — 105 340 тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ.

Грузинське медіа Publika писало, що у 2025 році Грузія, що майже не має власних запасів нафти, почала експорт нафтопродуктів і продала їх приблизно на $80 мільйонів. При цьому імпорт російської сирої нафти до Грузії зріс на 1 600%.

Європейська комісія збиралась включити порт Кулеві у 20-й пакет санкцій проти Росії через звʼязки з тіньовим флотом РФ. Проте цього березня речниця Єврокомісії Шівон МакГаррі заявила, що його виключили із санкційного списку, бо міністр закордонних справ Грузії зобов’язався, що жодному танкеру тіньового флоту більше не дозволять заходити у грузинські порти. Таке ж зобовʼязання взяла на себе державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR, що управляє портом Кулеві.