Посол США при НАТО: Угоду про спільне виробництво ракет до Patriot з Україною не укладуть до зими

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоду про спільне виробництво перехоплювачів для Patriot, ймовірно, не укладуть до зими. Однак, за його словами, переговори досі тривають.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
Вітакер уточнив, що наразі важливішим є забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони до зими. За його словами, це можна зробити у два способи: або союзники мають передати ракети, які у них є в надлишку, або збільшити виробництво ракет на американських заводах.
Посол США додав, що наразі є інші можливості для спільного виробництва з Україною та ЄС, також триває робота над деякими з цих угод.
- На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з президентом США Дональдом Трампом теж обговорювали ліцензії.
- 23 липня Зеленський повідомив, що американська оборонна компанія Raytheon готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів ППО Patriot. Однак 31 липня американський президент сказав, що США мають з обережністю вирішити, чи надавати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot.