Співробітникам російського Wildberries заборонили приносити на роботу смартфони — можна лише кнопкові телефони

Співробітникам російського маркетплейсу Wildberries від 3 серпня заборонили проносити на склади свої телефони.
Про це сказано у внутрішньому повідомленні компанії, пишуть російські медіа.
У документі йдеться, що фото та відео під час повітрянох тривоги загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил повітряної оборони. Якщо співробітники будуть проносити телефони — їм може загрожувати адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність.
Працівникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер, які «дозволять бути на зв’язку з рідними».
- Збитки продавців Wildberries після атак українських дронів оцінюють у понад $2,7 мільярда. Із середини липня логістичні центри маркетплейсу майже щодня зазнають українських атак.
- Україна за останні два тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 млн м² — це майже 40% найбільших складів компанії. На території Росії є 26 складів площею понад 15 тисяч м² — 10 з них атакували українські дрони. Сили оборони ще не атакували 13 приміщень Wildberries.