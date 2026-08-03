Співробітникам російського Wildberries заборонили приносити на роботу смартфони — можна лише кнопкові телефони

Співробітникам російського маркетплейсу Wildberries від 3 серпня заборонили проносити на склади свої телефони.

Про це сказано у внутрішньому повідомленні компанії, пишуть російські медіа.

У документі йдеться, що фото та відео під час повітрянох тривоги загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил повітряної оборони. Якщо співробітники будуть проносити телефони — їм може загрожувати адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність.

Працівникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер, які «дозволять бути на зв’язку з рідними».