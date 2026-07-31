Україна за останні два тижні атакувала майже 40% найбільших складів російського Wildberries

Україна за останні два тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 млн м² — це майже 40% найбільших складів компанії.
Про це пишуть російські медіа.
Український удар по Wildberries у Волгограді, що спричинив сильну пожежу, став щонайменше 18-м за останні два тижні. Журналісти знайшли на території Росії 26 складів площею понад 15 тисяч м² — 10 з них атакували українські дрони. Також у медіа оприлюднили список великих складів і дати, коли їх атакували:
- Склади в Електросталі Московської області, у Новій Усмані Воронезької області та в Котовську Тамбовської області атакували 18 липня. Один з них повністю згорів, ще два — відновили роботу.
- Склад у Шушарах біля Санкт-Петербурга горів 24 липня — вогонь знищив щонайменше одне приміщення на території центру.
- Склади в Краснодарі та Невинномиську сильно постраждалипісля атаки 22 липня, вони досі не працюють.
- Склади в Мастинівці Пензенської області та в Сарапулі атакували 30 липня, роботу там не відновили.
- Склад у Волгограді атакували 31 липня, на місці виникла сильна пожежа.
Ще три склади загальною площею 557 тисяч м² Сили оборони, ймовірно, спробували атакувати, однак удари не вплинули на їхню роботу. Україна ще не атакувала 13 приміщень Wildberries.
- Вперше Україна вдарила по складах Wildberries у ніч проти 18 липня 2026 року. Після серії атак російський маркетплейс почав шукати складські приміщення в Казахстані. Російські медіа писали, що Wildberries готовий орендувати там майже всі доступні великі складські приміщення.