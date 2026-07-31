Україна за останні два тижні атакувала майже 40% найбільших складів російського Wildberries

Україна за останні два тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 млн м² — це майже 40% найбільших складів компанії.

Про це пишуть російські медіа.

Український удар по Wildberries у Волгограді, що спричинив сильну пожежу, став щонайменше 18-м за останні два тижні. Журналісти знайшли на території Росії 26 складів площею понад 15 тисяч м² — 10 з них атакували українські дрони. Також у медіа оприлюднили список великих складів і дати, коли їх атакували:

Склади в Електросталі Московської області, у Новій Усмані Воронезької області та в Котовську Тамбовської області атакували 18 липня. Один з них повністю згорів, ще два — відновили роботу.

Московської області, у Воронезької області та в Тамбовської області атакували 18 липня. Один з них повністю згорів, ще два — відновили роботу. Склад у Шушарах біля Санкт-Петербурга горів 24 липня — вогонь знищив щонайменше одне приміщення на території центру.

біля Санкт-Петербурга горів 24 липня — вогонь знищив щонайменше одне приміщення на території центру. Склади в Краснодарі та Невинномиську сильно постраждалипісля атаки 22 липня, вони досі не працюють.

та сильно постраждалипісля атаки 22 липня, вони досі не працюють. Склади в Мастинівці Пензенської області та в Сарапулі атакували 30 липня, роботу там не відновили.

Пензенської області та в атакували 30 липня, роботу там не відновили. Склад у Волгограді атакували 31 липня, на місці виникла сильна пожежа.

Ще три склади загальною площею 557 тисяч м² Сили оборони, ймовірно, спробували атакувати, однак удари не вплинули на їхню роботу. Україна ще не атакувала 13 приміщень Wildberries.