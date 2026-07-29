Wildberries шукає склади в Казахстані після атак українських дронів на логістичні центри в Росії

Російський маркетплейс Wildberries почав шукати складські приміщення в Казахстані після серії атак українських дронів на його логістичні центри в Росії.

Про це пишуть російські медіа.

Компанія розглядає оренду приблизно 100 тисяч м² складських площ. Одне з джерел російських медіа стверджує, що Wildberries готовий орендувати майже всі доступні великі складські приміщення в Казахстані.

У пресслужбі обʼєднаної групи Russ / Wildberries заявили, що наразі головна увага приділяється перерозподілу товарів між різними складами. Зокрема, в казахстанському селі Алмати будується склад площею понад 100 тисяч м², а в Астані — логістичний комплекс на 160 тисяч м².

Водночас експерти кажуть, що знайти великі вільні складські площі в Казахстані буде складно через їхній дефіцит. Wildberries також продовжує шукати нові склади в Росії, однак власники логістичних комплексів не поспішають укладати договори через ризик нових атак безпілотників.

Джерела Reuters кажуть, що після атак українських дронів російський уряд також обговорює можливу підтримку Wildberries і повʼязаного з ним бізнесу. Зокрема, розглядають варіанти видачі кредитів через державні банки, податкові пільги та субсидії для компанії та продавців, які зазнали збитків.