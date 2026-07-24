Україна вдарила по військовому підприємству в російському Кірові, а також по нафтовому обʼєкту за 1 350 кілометрів від України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки росіян, яка, зокрема, застосовується для масованих ударах по Україні.

Зранку монітори писали, що йдеться про підприємство «Авіатек». Крім того, OSINT-канали повідомляли, що поруч з Владиславівкою в тимчасово окупованому Криму горить електропідстанція, яка забезпечує роботу насосної станції Феодосійського водосховища і прилеглих сіл.

Також у мережі розповідали, що вкотре були атаковані склади маркетплейсу Wildberries у Твері, Санкт-Петербурзі, Ленінградській області й тимчасово окупованому Сімферополі в Криму.