Удари по нафтобазі, складах та суднах: Зеленський підтвердив атаки по Росії

У ніч проти 22 липня українські військові вдарили по нафтобазі, складах та суднах у Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Краснодарському та Ставропольському регіонах були атаковані логістичні центри, які допомагають забезпечувати армію РФ компонентами для дронів, навігації тощо. Також удар прийшовся по нафтобазі.

Крім того, українські військові вдарили по танкеру і чотирьох суховантажах російського тіньового флоту в акваторіях Чорного й Азовського морів.

Зранку монітори писали, що горіли склади Wildberries на Кубані та у Невинномиську Ставропольського краю РФ, а також нафтобаза в кубанському Армавірі. Відомо про пожежу площею приблизно 800 м² після атаки дронів. Також вибухи чули на тимчасово окупованій Донеччині.