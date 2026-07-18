Українські війська вдарили по логістичних складах Wildberries і суднах у РФ

Українські підрозділи вдарили по складах Wildberries у Московській та Тамбовській областях Росії. Ці склади розташовані за понад 500 і майже 700 кілометрів відповідно від лінії фронту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, їх росіяни використовували для поставок підсанкційних комплектуючих для дронів і навігаційного обладнання.

Також Зеленський підтвердив удар по нафтовому обʼєкту та цілях у Чорному та Азовському морях і Криму.

Зокрема, раніше цього дня командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що українські військові вдарили по 13 російських суднах у Чорному та Азовському морях. Серед них — вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і два плавучі крани.

Загалом з 6 по 18 липня українські підрозділи атакували 172 російські судна: 118 в Азовському морі, 54 — у Чорному.

Також в OSINT-каналах писали, що Україна вдарила по нафтобазі «Ногінська» в Московській області. Ця нафтобаза належить паливній компанії «Мострансснафта». Там росіяни зберігають та відвантажують бензин, дизельне пальне і гас. Резервуарний парк нафтобази — приблизно 9 000 м³. З цієї бази надходить пальне до АЗС в центрі Росії.