Росіяни вдарили FPV-дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині — є поранені

Росіяни атакували рейсовий автобус на Дніпропетровщині. Відомо про сімох поранених, серед яких 16-річний хлопець.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Російський FPV-дрон влучив у маршрутку, в якій їхали люди. Постраждалих евакуювали. За попередніми даними, двоє людей у важкому стані.

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