Росіяни вдарили FPV-дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині — є поранені

Росіяни атакували рейсовий автобус на Дніпропетровщині. Відомо про сімох поранених, серед яких 16-річний хлопець.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Російський FPV-дрон влучив у маршрутку, в якій їхали люди. Постраждалих евакуювали. За попередніми даними, двоє людей у важкому стані.
- Російська армія в ніч проти 1 серпня атакувала Україну 35 ракетами і 185 дронами. У Києві девʼять людей загинули. У Броварах Росія вдарила «Шахедом» по складу ROZETKA, де перебувало 270 людей. Внаслідок атаки загинув працівник компанії, ще семеро людей у лікарні. Один із постраждалих у важкому стані.