Росія атакувала Україну 35 різними ракетами та 185 дронами. Скільки знешкодила ППО

Російська армія в ніч проти 1 серпня атакувала Україну 35 ракетами та 185 дронами — ППО знешкодила дві ракети та 154 безпілотники. Під основним ударом був Київ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, для атаки російська армія застосувала чотири «Циркони», 27 ракет «Іскандер-М» / С-400», дві ракети Х-31 та дві Х-59/69. Окрім того, Україну атакували 185 дронів різних типів, серед яких Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія».

30 ракет і 23 дрони влучили на 21 локації. Уламки впали ще у двох місцях.

Кількість постраждалих у Києві збільшилась до 30. Девʼять людей загинули. Через атаку згоріли 5 машин швидкої, ще 20 автівок пошкоджені. Атака також пошкодила 18 будинків, школу і посольство Литви.