Бійці ГУР вдарили по російській техніці та катеру. Їхня вартість — понад $20 млн

Оператори Департаменту безпілотних систем ГУР вдарили по трьох дороговартісних російських цілях на тимчасово окупованих територіях і в Криму.

Про це повідомило ГУР МО.

Українським військовим вдалося атакувати катер проєкту 1100М «Сарґан» у Керчі (Крим). Ще українські бійці ГУР вдарили по наземній станції управління дронами «Форпост» в Євпаторії.

Також під ударом був обʼєкт на тимчасово окупованій Херсонщині — зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Російський ЗРГК «Панцир-С1» коштує майже $15 мільйонів, а швидкий патрульний катер «Сарґан» — приблизно $6 мільйонів. Таким чином, загальна вартість техніки, яка була під ударом України, перевищує $20 мільйонів.

Лише впродовж минулої доби, 31 липня, російська армія втратила на війні в Україні сотні одиниць військової техніхи. Серед них — два засоби ППО, 82 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, 16 наземних робототехнічних комплексів та інша техніка.