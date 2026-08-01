Генштаб: За добу росіяни втратили на війні ще понад 1 400 військових і два засоби ППО

Упродовж минулої доби, 31 липня, російська армія втратила на війні в Україні 1 470 військових і два засоби ППО.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, армія РФ втратила чотири бойові бронемашини, 82 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1 838 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 463 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Станом на 31 липня президент Зеленський заявив, що у війні проти України росія втратила 1,6 мільйона військових, з них 700 тисяч — загинули. Він також назвав і українські втрати: близько 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених.

Станом на 12 червня російська служба BBC, «Медіазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.

Водночас керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.