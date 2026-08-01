Латвія закрила кордон з Білоруссю. У чому причина

Латвія закрила кордон з Білоруссю з технічних причин. У МВС радять литовцям скористатись іншими маршрутами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

Раніше, 30 липня, Яніс Домбрава закликав громадян відмовитись від поїздок до Білорусі чи повернутись, якщо вони вже там. Тоді він пояснив це рішення «ескалацією гібридної міграційної війни з боку Білорусі». Домбрава сказав, що з цієї причини безпечне пересування між країнами може бути ускладненим.

Він додав, що Естонія направить своїх прикордонників, щоб «зміцнити зовнішній кордон Латвії».