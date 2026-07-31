Зеленський змінив склад РНБО. Хто туди увійшов

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони України — туди ввели головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, тимчасового виконувача обовʼязків міністра оборони Євгенія Хмару та главу МВС Івана Вигівського.

Про це йдеться в указі № 677/2026, опублікованому на сайті Офісу президента.

Зі складу РНБО виключили ексголовкома Олександра Сирського, колишнього міністра оборони Михайла Федорова, колишню премʼєр-міністерку Юлію Свириденко та ексміністра економіки Олексія Соболева.