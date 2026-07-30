Зеленський підтвердив, що росіяни для атаки по Радушному вперше за довгий час використали ракету з КНДР

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни для атаки по Радушному біля Кривого Рогу вперше за довгий час використали північнокорейську ракету. Він уточнив, що такі наразі попередні дані.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, спеціалісти ще будуть проводити експертизи й перевіряти ці дані. Зеленський додав, що Україні насамперед потрібні ракети до систем ППО, зокрема Patriot, NASAMS, IRIS-T і HAWK, а також сильніший тиск на Росію.

Раніше Reuters писало, що востаннє росіяни атакували Україну ракетою KN-23 8 серпня 2025 року. Це може вказувати на те, що Кремль після довгої перерви знову отримав ракети від Північної Кореї.

Росія почала обстрілювати Україну північнокорейськими балістичними ракетами малої дальності КN-23 та КN-24 наприкінці 2023 року.