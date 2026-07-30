Reuters: Росіяни для сьогоднішньої атаки на Україну використали ракету з КНДР — це сталося вперше за майже рік

Для сьогоднішнього удару по Кривому Рогу росіяни використали північнокорейську ракету — це перший такий випадок за майже рік.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Росія вже запускала ракети КНДР по українських об’єктах раніше. Однак сьогоднішній випадок може вказувати на те, що Кремль після довгої перерви знову отримав ракети від Північної Кореї.

Військове джерело журналістів розповіло, що останній випадок, коли Україна підтвердила російський удар з використанням північнокорейської ракети — це 8 серпня 2025 року. Росія почала обстрілювати Україну північнокорейськими балістичними ракетами малої дальності КN-23 та КN-24 наприкінці 2023 року.