Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою Київської ОДА.

Про це йдеться в указі № 676/2026, опублікованому на сайті Офісу президента.

Також Зеленський звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов’язків голови КОДА.

16 липня президент звільнив Ткаченка з посади начальника КМВА. Зараз обовʼязки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка — Андрій Ткачов.

Що відомо про Тимура Ткаченка

22 липня уряд погодив кандидатуру Ткаченка на посаду голови КОДА. У 2023—2024 роках він працював у КМДА на посаді директора департаменту міського благоустрою та був начальником управління контролю за благоустроєм.

У грудні 2024 року Ткаченко очолив КМВА. На посаді він неодноразово мав публічні суперечки з міським головою Віталієм Кличком.

Також Ткаченко працював у Кабміні — був заступником міністра розвитку громад та територій України. Окрім того, у 2018—2019 роках він обіймав посади керівника апарату Голосіївської та Дарницької РДА.