Україна отримала від ЄС новий транш допомоги на €3,47 млрд. На що їх спрямують (доповнено)

Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги на €3,47 мільярда в рамках механізму Ukraine Support Loan.
Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.
Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі розкрив деталі нового траншу допомоги та сказав, що ним покриють основну частину контракту на купівлю 16 винищувачів Gripen на суму €2,5 мільярда, передає кореспондентка «Бабеля». Решту коштів спрямують на закупівлю дронів, зокрема далекобійних і реактивних, ракет і засобів ППО.
Корецький додав, що в межах цього механізму у 2026 році Україна отримає €45 мільярдів. Балаш Уйварі у свою чергу сказав, що до кінця року ЄС планує виділити ще €20 мільярдів, щоб посилити оборонно-промисловий потенціал України.
Також Рада ЄС погодила зміни до Плану України й дала зелене світло ще для €8 мільярдів на 2026 рік. Цей документ є основою реформ — від боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права до перезапуску держуправління задля членства в Євросоюзі.
- Ukraine Support Loan — це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до €90 мільярдів, розрахований на 2026—2027 роки. З цієї суми €60 мільярдів спрямують на оборонні потреби України. Наразі в рамках механізму вже вдалося отримати €11,6 мільярда, з них €3,2 мільярда — на потреби бюджету, €8,4 мільярда — на оборонку.