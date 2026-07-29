НОК України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету РФ

Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який поновив права Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Про це повідомили пресслужба юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси НОК України, та сам комітет.

Скаргу подали до Спортивного арбітражного суду (CAS). НОК України просить скасувати рішення Виконкому МОК, оскільки воно суперечить положенням Олімпійської хартії про територіальну юрисдикцію національних олімпійських комітетів. Україна вважає, що рішення МОК прийняв передчасно і без належної перевірки того, чи справді усунуто порушення.

Виконком МОК, знімаючи обмеження з Росії, казав, що російський комітет виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності.

Однак, як стверджують юристи, насправді вже за два дні після рішення МОК голова російського комітету і міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов публічно заявив, що ОКР не відмовлявся від жодних територій і продовжує діяти в межах, визначених російською конституцією, включно з тимчасово окупованими територіями України.

Що передувало

Російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям усунути росіян від турнірів.

28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.

А 7 липня 2026 року МОК тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії, яка діяла з жовтня 2023 року.