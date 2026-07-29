Україна вдарила по НПЗ у Пермі — він переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік

Українські військові вдарили по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі, який переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Про це повідомили в СБУ.

Цей завод розташований за понад 1 500 км від України та виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мастила. НПЗ виробляє паливо не тільки для цивільних, але й для військової техніки росіян.

OSINT-канали пишуть, що атака на «Лукойл-Пермнафтаоргсинтез» спричинила пожежу на технічних естакадах між установками АВТ-4 та АВТ-5. В СБУ написали, що горить установка первинної переробки нафти.