Медіа: Росіяни хочуть озброїти судна із зерном в Азовському морі кулеметами, щоб захиститися від атак дронів

Російські чиновники пропонують озброїти судна із зерном кулеметами та мобільними ракетними установками, щоб таким чином захиститися від атак українських безпілотників.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Військові та транспортні органи РФ ведуть переговори із зерновими трейдерами та судновласниками, щоб захистити вантажі в Азовському морі. У російських рекомендаціях пропонують, щоб на першій ділянці шляху судна супроваджували солдати, озброєні автоматами Калашникова.

Також росіяни планують, щоб спершу їхні військові підіймалися на борт суден у портах Азовського моря й встановлювали на борту кулемети на заздалегідь змонтовані кріплення. Кожен кулемет має бути оснащений тепловізійним або нічним прицілом. Після того, як судна пройдуть Керченську протоку, російські солдати мають залишити їх та забрати з собою зброю та боєприпаси.

Витрати на модифікацію суден та військовий захист покриватимуть трейдери та судновласники. Однак вони скептично ставляться до ефективності цих заходів.

За даними аналітичної компанії Logistic OS, рух комерційних суден у російських портах Азовського моря зупинився. За оцінками аналітичної компанії SovEcon, якщо обмеження на судноплавство в Азовському морі залишаться, Росія може втратити від 0,5 до 1,5 мільйона тонн експорту зерна на місяць.

10 липня Росія призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал. Цей канал зʼєднує річку Дон і Азовське море. Російські прикордонники оголошували судноплавним компаніям, що всі запити на прохід через Керченську протоку (вона з’єднує Азовське та Чорне моря) не будуть приймати.