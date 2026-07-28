В Угорщині створили агентство, яке має повернути кошти, привласнені за часів Орбана

В Угорщині створили Національне агентство з повернення активів, аби повернути кошти, привласнені за 16 років роботи премʼєра Віктора Орбана. Орган накладатиме штрафи до $16 мільйонів за перешкоджання розслідуванню.

Про це повідомляє Bloomberg.

Створити агентство нинішній премʼєр Угорщини Петер Мадяр обіцяв ще у передвиборчій компанії. Очікується, що новий орган стане основним інструментом уряду для розслідувань корупції посадовців, які працювали за часів Орбана.

Агентство зможе перебирати на себе корупційні розслідування, які ведуть інші органи, а також отримає доступ до конфіденційної фінансової інформації. Воно зможе обвинувачувати, подавати позови про повернення активів і тимчасово брати під контроль компанії, які підозрюють у заволодінні активами.

За часів правління Орбана Угорщина опустилася на останнє місце серед країн ЄС в Індексі корупції Transparency International. Це стало однією з причин, через які Євросоюз призупинив фінансування країни на мільярди євро.

Після того як премʼєр-міністр Петро Мадяр у квітні прийшов на посаду ,в Угорщині почалося багато змін. Зокрема, національні збори підтримали поправку до Конституції, яка забороняє премʼєру обіймати цю посаду понад вісім років.