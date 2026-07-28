Проросійські телеграм-канали погрожують атаками проти українського бізнесу через удари по складах Wildberries

Після серії українських ударів по складах російського маркетплейсу Wildberries проросійські телеграм-канали поширюють наратив, що це призведе до атак по українському бізнесу та інфраструктурі.

Зокрема, про це написали канали «Резидент», «Наблюдатель», «Легитимный».

Вперше Україна вдарила по складах Wildberries у ніч проти 18 липня 2026 року. Після цього росіяни кілька разів били по інфраструктурі великого українського бізнесу. Зокрема, в ніч проти 25 липня окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» в Сумах — загинули троє водіїв, а ввечері 27 липня атакували термінал в селищі Коротич на Харківщині. Вранці 26 липня окупанти вдарили по єдиному «Епіцентру» Кривого Рогу — ніхто не постраждав.

Проте такі обʼєкти були цілями росіян і до ударів по Wildberries. Аналітичний портал «Слово і діло» підрахував, що від початку повномасштабної війни ворожі війська приблизно 70 разів били по обʼєктах «Нової пошти». Найбільше атак було у 2025 році — понад 30. За перші неповні сім місяців 2026 року таких ударів було понад 20. Найчастіше росіяни атакували термінали (сортувальні центри). Зокрема, під час ракетного удару в Харкові 13 січня загинули четверо працівників, а 17 березня в Запоріжжі постраждали четверо.

За даними Forbes Ukraine, «Епіцентр» у Кривому Розі — вже десятий зруйнований торговий центр мережі з 2022 року. Окупанти знищили «Епіцентри» в Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Камʼянському та Херсоні. 14 торгових центрів зазнали пошкоджень, а один (у Мелітополі) — з 2022 перебуває під окупацією. Також росіяни зруйнували логістичний хаб компанії у Київській області. З останніх випадків: 26 лютого 2026 року окупанти пошкодили «Епіцентр» у Запоріжжі. Загальна площа знищених, пошкоджених і окупованих обʼєктів мережі становить майже 660 тисяч м².