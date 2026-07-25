Росіяни вночі запустили по Україні дві ракети і понад 150 дронів. Скільки збила ППО і які наслідки в регіонах

У ніч проти 25 липня росіяни запустили для атаки по Україні дві ракети Х-59/69 та 157 дронів різних типів. ППО знешкодила одну ракету і 127 БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Друга російська ракета не досягла цілі, а ще 26 дронів влучили в девʼяти місцях. У чотирьох місцях впали уламки.
Зокрема, під ударом були Суми — дрон поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури, загинули двоє чоловіків. Пошкоджені складські приміщення і транспорт.
Від учорашнього вечора били росіяни і по Запоріжжю — загалом відомо про 10 постраждалих. Уночі загорівся торговельний центр.
На Полтавщині ворог обстріляв чотири автозаправки і будівлю пожежної частини. Люди не постраждали.
Уже вранці росіяни з артилерії атакували Херсон — загинув 47-річний чоловік, двоє містян постраждали. У місті пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, школа, магазини тощо.