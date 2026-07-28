В Одесі вибухнула автівка, щойно водій завів її. Чоловік поранений

Вранці 28 липня біля однієї з багатоповерхівок в Одесі вибухнула автівка. Поранень зазнав водій.
Про це повідомляє поліція Одещини.
Інцидент стався у дворі на вулиці Семена Палія. За даними поліції, щойно чоловік завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула.
У результаті поранень зазнав 49-річний чоловік. Місцеве медіа «Думська» пише, що автівка належить військовому.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Усі обставини встановлюють.
- Це вже не перший подібний інцидент саме в Одесі. Зокрема, у лютому в Київському районі міста вибухнули одразу дві тойоти — від першого вибуху загинув водій, від другого, що стався за кілька днів, — водій постраждав. Обидва випадки кваліфікували як теракт.