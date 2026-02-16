В Одесі зранку вибухнула автівка — постраждав водій. СБУ розслідує теракт

У Київському районі Одеси 16 лютого вибухнув автомобіль «тойота». Його 56-річного власника госпіталізували.
Про це повідомляє поліція Одещини.
Вибух стався близько 8-ї ранку біля житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.
Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як терористичний акт і відкрила відповідне кримінальне провадження.
- У тому ж самому районі Одеси 6 лютого вибухнула ще одна автівка — її 21-річний власник загинув. Місцеві медіа писали, що він був військовим, а його авто підірвали дистанційно. Тоді СБУ також кваліфікувала подію як терористичний акт.