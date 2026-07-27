До 11 зросла кількість загиблих від удару РФ по виставці зброї на Київщині 24 липня

У лікарні помер ще один постраждалий від російського удару по Київщині 24 липня. Отже, кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до 11.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Загиблий — 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Що відомо про удар по виставці зброї на Київщині

Уранці 24 липня росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» і С-400. ППО перехопила одну з них, ще дві ракети влучили по Бучанському району.

Удар прийшовся по локації в Бучанському районі Київщини, де проводили виставку озброєння. За даними слідства, цей захід організувала одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами.

На виставці було приблизно 300 людей, внаслідок атаки майже 100 — постраждали. Головному організатору заходу вже оголосили підозру в службовій недбалості. Сьогодні суд обере йому запобіжний захід.